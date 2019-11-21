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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: присутствие России на ОИ имеет важное значение для оргкомитета "Токио-2020"

Ранее исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства международному кодексу, что может повлиять на участие страны в Играх
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Полноценное участие сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх имеет важное значение для организационного комитета "Токио-2020". Об этом в интервью изданию "Коммерсант" сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Основанием для инициирования рассмотрения статуса РУСАДА стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Окончательное решение исполком WADA может вынести 9 декабря.

"Только полноценное участие России в Олимпийских играх можно назвать благополучным исходом ситуации, участие большой команды, которая в тех видах, что входят в программу соревнований, в нынешнем сезоне на чемпионатах мира завоевала уже более 70 медалей, 25 из них - золотые. И для оргкомитета "Токио-2020", кстати, очень важно, чтобы мы присутствовали на Олимпийских играх. Российско-японские отношения сейчас плотные, пусть в них есть спорные аспекты, лидеры двух стран часто встречаются. У ОКР сформировались очень хорошие отношения с Национальным олимпийским комитетом Японии, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) мы договорились о ряде совместных проектов, связанных с подготовкой к Олимпиаде", - заявил Поздняков.

Глава ОКР также рассказал, что ситуация с РУСАДА никак не отразится на юношеской сборной России, которая в январе выступит на зимних Олимпийских играх в Лозанне. "Если бы что-то могло пойти не так с юношескими Олимпийскими играми, мы бы об этом уже знали, отрабатывали "резервные схемы". Здесь речь идет о спортсменах, которые ни в каких манипуляциях в силу возраста не могли быть замешаны, поэтому я уверен, что соревнования пройдут для нас в обычном режиме. Наша основная задача - посмотреть тренды развития того или иного вида спорта, продемонстрировать аудитории, что Россия остается великой спортивной державой, что у нее достаточно резервов, что у нас хорошо работает система подготовки, конкретной задачи занять первое место не стоит", - добавил функционер.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Зимние юношеские Олимпийские игры стартуют 9 января 2020 года и завершатся 22 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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