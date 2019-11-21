{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Ларионов сохранил место в выборном комитете Зала хоккейной славы до 2022 года

Россиянин входит в состав организации с 2011 года
Игорь Ларионов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Игорь Ларионов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 21 ноября. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов продолжит входить в выборный комитет Зала хоккейной славы в Торонто до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ларионов стал членом отборочной комиссии в марте 2011 года. С того момента в Зал хоккейной славы вошли уже пять российских игроков - Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов. Сам Ларионов является членом Зала славы с 2008 года.

Также свои места в выборном комитете сохранили Боб Кларк, Джон Дэвидсон, Дэвид Пойл и Люк Робитайл, а его новым членом стал Майк Мерфи, выступавший на протяжении 13 лет в НХЛ за "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Лос-Анджелес". Стюарт Джонстон был назначен заместителем председателя совета директоров Зала славы, а Джейсон Фаррис вошел в его состав.

Выборный комитет соберется в следующий раз 16 и 17 июня 2020 года, чтобы рассмотреть кандидатов на включение в Зал хоккейной славы. Организация объявит о своем решении 17 июня, а официальная церемония пройдет 16 ноября.

58-летний Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР в составе московского ЦСКА, а также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта". Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2004 году.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Россиянин забросил две шайбы в победной игре с "Вашингтоном"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС