Ларионов сохранил место в выборном комитете Зала хоккейной славы до 2022 года

ТАСС, 21 ноября. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов продолжит входить в выборный комитет Зала хоккейной славы в Торонто до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ларионов стал членом отборочной комиссии в марте 2011 года. С того момента в Зал хоккейной славы вошли уже пять российских игроков - Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов. Сам Ларионов является членом Зала славы с 2008 года.

Также свои места в выборном комитете сохранили Боб Кларк, Джон Дэвидсон, Дэвид Пойл и Люк Робитайл, а его новым членом стал Майк Мерфи, выступавший на протяжении 13 лет в НХЛ за "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Лос-Анджелес". Стюарт Джонстон был назначен заместителем председателя совета директоров Зала славы, а Джейсон Фаррис вошел в его состав.

Выборный комитет соберется в следующий раз 16 и 17 июня 2020 года, чтобы рассмотреть кандидатов на включение в Зал хоккейной славы. Организация объявит о своем решении 17 июня, а официальная церемония пройдет 16 ноября.

58-летний Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Он восемь раз выигрывал чемпионат СССР в составе московского ЦСКА, а также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта". Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2004 году.