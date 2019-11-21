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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Бузато заявил, что опыт участия в ОИ поможет ему в работе с волейбольной сборной

14 ноября специалист был назначен главным тренером женской национальной команды России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Опыт участия в Олимпийских играх должен помочь главному тренеру женской сборной России по волейболу Серджио Бузато при работе с национальной командой. Об этом специалист заявил ТАСС.

"Я уже принимал участие в Олимпийских играх, был помощником главного тренера. Но это не так важно, я не вижу конкретной разницы. Важно, что главный тренер не может функционировать без своей команды. Поэтому нам необходимо работать командно, а олимпийский опыт мне непременно пригодится", - сказал Бузато.

Бузато на прошлой неделе был утвержден главным тренером женской национальной команды. Его контракт будет действовать до завершения Олимпийских игр в Токио.

Впервые Бузато вошел в тренерский штаб мужской сборной России в 1999 году и покинул его после Олимпиады 2000 года в Сиднее. Вторыми Играми для специалиста стали соревнования в Лондоне 2012 года, где российская команда выиграла золотые медали.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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