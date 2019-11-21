Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 21 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Артемий Панарин (22-я и 44-я минуты). Также шайбы забросили Павел Бучневич (45) и Бретт Хауден (54). При этом Бучневич записал себе в актив результативную передачу в эпизоде с голом Хаудена. У "Вашингтона" отличился Евгений Кузнецов (48).

Российский форвард "Рейнджерс" Панарин провел на льду 19 минут 11 секунд, успев нанести три броска, два из которых стали голевыми. 28-летний нападающий набрал в 19 матчах чемпионата 25 (11 шайб + 14 голевых передач) очков.

Бучневич сыграл 15 минут 18 секунд, нанес один бросок, два броска заблокировал и совершил один силовой прием. Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 17 (3+14) очков в 19 матчах. Лучшим игроком матча стал Панарин. Второй звездой был признан голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист (30 сейвов), третьей - второй номер драфта 2019 года финн Каапо Какко.

"Рейнджерс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 19 матчах 20 очков. "Вашингтон" идет первым, имея в активе 36 очков после 24 игр. В следующем матче 23 ноября "Рейнджерс" в гостях встретятся с "Оттавой". "Вашингтон" в этот же день примет "Ванкувер".

В другом матче дня "Оттава" на выезде победила "Монреаль" в овертайме со счетом 2:1. Результативной передачей отметился российский защитник гостей Никита Зайцев.