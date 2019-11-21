Черноусов занял третье место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в финале КМ

ТАСС, 21 ноября. Российский спортсмен Артем Черноусов стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Путяне.

23-летний россиянин набрал 220,6 очка. Победу одержал представитель Китая Пан Вэй (243,7), вторым стал южнокореец Пак Дэ Хун (241,7).

Черноусов завоевал золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионата мира 2018 года, также на его счету три победы на Европейских играх в Минске 2019 года.

Финал Кубка мира завершится 23 ноября.