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Мировой футбол

Тренер турецкого "Анкарагюджю" сообщил, что футболист Садаев не выходит на связь 8 дней

Отмечается, что клуб испытывает финансовые проблемы
Заур Садаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заур Садаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Главный тренер турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Мустафа Каплан заявил, что он не может выйти на связь с российским нападающим команды Зауром Садаевым. Об этом сообщает газета Milliyet.

По информации газеты, турецкий клуб испытывает финансовые проблемы.

"Мы не можем связаться с ним, - сказал Каплан. - Садаев не выходит с нами на связь уже восемь дней после четырех выходных, которые футболисты получили в связи с матчами национальных сборных. Поскольку он отсутствует продолжительный срок, мы считаем необходимым рассказать об этом нашим фанатам".

30-летний Садаев провел за "Анкарагюджю" в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист выступал за грозненский "Ахмат" (ранее - "Терек") с 2006 по 2019 год. Также он играл на правах аренды за израильский "Бейтар" (Иерусалим), польские клубы "Лехия" (Гданьск) и "Лех" (Познань). В составе второй сборной России Садаев провел два товарищеских матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей

"Анкарагюджю" занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции, набрав 9 очков в 11 матчах. В 12-м туре "Анкарагюджю" примет "Трабзонспор" в субботу.

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