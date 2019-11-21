Генсек Японского олимпийского комитета назначен главой делегации страны на ОИ-2020

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Японского олимпийского комитета (ЯОК) назначил генерального секретаря этой организации Цуёси Фукуи на должность главы делегации страны на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что Фукуи занял должность генсека ЯОК в июне текущего года. Он также является старшим исполнительным директором Теннисной ассоциации Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.