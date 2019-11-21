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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: спортсмены и спортивные руководители должны лучше понимать друг друга

В четверг в Олимпийском комитете России впервые в истории проходит расширенное совещание комиссии спортсменов
Глава ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проведение расширенного совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) с представителями общероссийских спортивных федераций направлено на совершенствование их взаимодействия. Об этом во время совещания заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Подобное совещание проходит впервые в истории олимпийского движения России.

"Мне бы хотелось, чтобы итогом этой встречи стало создание некого мостика между спортсменами и спортивными руководителями, чтобы мы научились лучше друг друга понимать и излагать свои мысли четче и на основе этого строить наше взаимоотношение на долгое время", - сказал Поздняков.

Глава организации выразил надежду, что этому совещанию больше бы подошло определение "встреча", поскольку во время заседания он бы хотел увидеть диалог на важные и актуальные темы.

"Международное олимпийское движение как никогда обращает внимание на спортсменов, оно строит стратегию, в которой в будущем будет опираться именно на них. Мы как никогда заинтересованы в таком общении, и эффектом от такого общения стала бы наша новая стратегия олимпийского движения", - добавил он.

В заседании принимают участие олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева, олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Анастасия Давыдова.

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Летние олимпийские виды спорта
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