Поздняков: спортсмены и спортивные руководители должны лучше понимать друг друга

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проведение расширенного совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) с представителями общероссийских спортивных федераций направлено на совершенствование их взаимодействия. Об этом во время совещания заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Подобное совещание проходит впервые в истории олимпийского движения России.

"Мне бы хотелось, чтобы итогом этой встречи стало создание некого мостика между спортсменами и спортивными руководителями, чтобы мы научились лучше друг друга понимать и излагать свои мысли четче и на основе этого строить наше взаимоотношение на долгое время", - сказал Поздняков.

Глава организации выразил надежду, что этому совещанию больше бы подошло определение "встреча", поскольку во время заседания он бы хотел увидеть диалог на важные и актуальные темы.

"Международное олимпийское движение как никогда обращает внимание на спортсменов, оно строит стратегию, в которой в будущем будет опираться именно на них. Мы как никогда заинтересованы в таком общении, и эффектом от такого общения стала бы наша новая стратегия олимпийского движения", - добавил он.

В заседании принимают участие олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева, олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Анастасия Давыдова.