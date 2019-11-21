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Футбол в России

Тедеско считает, что российский футбол не нуждается в судейских реформах

Ранее 14 из 16 клубов РПЛ, в том числе "Спартак", выразили недоверие работой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не считает, что российский футбол нуждается в судейских реформах. Об этом он рассказал в четверг на пресс-конференции.

Ранее 14 из 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе "Спартак", выразили недоверие работой главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова. Позднее президент союза Александр Дюков сообщил, что Егорову дано время до 19-го тура РПЛ изменить негативную ситуацию, связанную с судейством. Матчи 19-го тура пройдут с 6 по 8 декабря.

"У меня нет впечатления, что нужны судейские реформы. Но если РФС захотел что-то менять, то, наверное, на это есть причины", - отметил Тедеско.

В пяти матчах чемпионата России главный тренер "Спартака" получил три желтые карточки. В случае получения четвертого предупреждения в игре с "Уралом" в воскресенье он пропустит встречу с петербургским "Зенитом" 1 декабря.

"В пяти матчах я получил три карточки - это много, я согласен. При этом я всегда стараюсь вести себя корректно с арбитрами, никогда им не грублю. Я постараюсь не получать четвертую карточку. Начинается матч, и начинаются эмоции - это очень важно для футбола, это ни в коем случае не актерская игра, а мои искренние эмоции", - подчеркнул Тедеско.

В матче 17-го тура "Спартак" в воскресенье на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко, "Урал" идет девятым с 19 очками в активе.

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