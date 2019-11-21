Российский горнолыжник Хорошилов получил перелом пальца руки на тренировке

ТАСС, 21 ноября. Российский горнолыжник Александр Хорошилов травмировал руку на одной из заключительных тренировок перед этапом Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта.

"Обследование показало, что у Хорошилова закрытый перелом со смещением проксимальной фаланги большого пальца левой руки, - говорится в заявлении пресс-службы. - На лечение травмы, включая реабилитационный период, требуется четыре недели. Участие Хорошилова в первом слаломном этапе Кубка мира в финском Леви, где спортсмен в лучшем случае мог бы теперь выступить со специально наложенной на травмированное место шиной, под вопросом".

Первая слаломная дисциплина на Кубке мира запланирована на воскресенье, соревнования пройдут в финском Леви. Окончательный состав сборной России на слалом определится вечером в субботу.

Россиянин одержал одну победу на Кубках мира и восемь раз становился третьим, все награды Хорошилов завоевал в слаломе. Хорошилов является единственным представителем России, занимавшим место на подиуме в соревнованиях на Кубке мира в ХХI веке. Россиянин четыре раза принимал участие в Олимпийских играх. На чемпионате мира 2017 года Хорошилов занял пятое место в слаломе (лучший результат для российских горнолыжников на чемпионатах мира в истории).