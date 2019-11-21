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Зимние олимпийские виды спорта

Российский горнолыжник Хорошилов получил перелом пальца руки на тренировке

На восстановление после повреждения спортсмену потребуется четыре недели
Александр Хорошилов Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Александр Хорошилов
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Российский горнолыжник Александр Хорошилов травмировал руку на одной из заключительных тренировок перед этапом Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта.

"Обследование показало, что у Хорошилова закрытый перелом со смещением проксимальной фаланги большого пальца левой руки, - говорится в заявлении пресс-службы. - На лечение травмы, включая реабилитационный период, требуется четыре недели. Участие Хорошилова в первом слаломном этапе Кубка мира в финском Леви, где спортсмен в лучшем случае мог бы теперь выступить со специально наложенной на травмированное место шиной, под вопросом".

Первая слаломная дисциплина на Кубке мира запланирована на воскресенье, соревнования пройдут в финском Леви. Окончательный состав сборной России на слалом определится вечером в субботу.

Россиянин одержал одну победу на Кубках мира и восемь раз становился третьим, все награды Хорошилов завоевал в слаломе. Хорошилов является единственным представителем России, занимавшим место на подиуме в соревнованиях на Кубке мира в ХХI веке. Россиянин четыре раза принимал участие в Олимпийских играх. На чемпионате мира 2017 года Хорошилов занял пятое место в слаломе (лучший результат для российских горнолыжников на чемпионатах мира в истории).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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