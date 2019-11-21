Россияне обыграли команду Англии в последнем матче группового этапа ЧЕ по керлингу

ТАСС, 21 ноября. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Англии со счетом 6:3 в матче последнего тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Мужскую сборную России на чемпионате Европы представляли Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. По итогам группового этапа дивизиона А российская команда заняла девятое место с двумя победами и семью поражениями и вылетела в дивизион В.

На турнире разыгрывались семь лицензий на чемпионат мира, который пройдет с 28 марта по 5 апреля в Шотландии. Путевки получили сборные Швеции, Италии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Германии и Нидерландов. Шотландцы автоматически квалифицировались на чемпионат мира на правах хозяев турнира. Сборные России и Англии, занявшие девятое и десятое места, примут участие в квалификационный турнире, который пройдет с 13 по 18 февраля в Финляндии.

Групповой этап чемпионата Европы завершится позже в четверг, полуфиналы пройдут 22 ноября, матч за третье место и финал - 23 ноября.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.