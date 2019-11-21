Бывший хоккеист "Лос-Анджелеса" Марио Кемпе подписал контракт с ЦСКА

ТАСС, 21 ноября. Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19 ноября клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" поместил Кемпе на безусловный драфт отказов (подразумевает процедуру расторжения контракта - прим. ТАСС). Соглашение 31-летнего Кемпе со столичной командой рассчитано до конца сезона-2020/21.

Кемпе был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ 2007 года под общим 122-м номером, однако за клуб он не провел ни одного матча. Также в НХЛ швед выступал за "Аризону". Всего в НХЛ форвард провел 70 матчей, набрав 13 (6 шайб + 7 передач) очков. В КХЛ Кемпе выступал за подольский "Витязь", он сыграл за команду 166 матчей, набрав 83 (39 + 44) очка.

За сборную Швеции Кемпе провел четыре матча, все игры пришлись на чемпионат мира 2019 года, где шведы заняли пятое место.