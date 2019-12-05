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Лучшие из лучших: 7 причин начать смотреть КХЛ

Хоккей - это не только чемпионаты мира и Олимпийские Игры. Борьба клубов Континентальной хоккейной лиги в Регулярном чемпионате и игры плей-офф часто выдаются не менее драматичными, чем финалы крупных международных турниров. В разгаре новый сезон КХЛ. ТАСС вместе с Mastercard рассказывают, почему эта лига достойна внимания всех, кто неравнодушен к хоккею
Игроки "Ак Барса" Михаил Фисенко и "Сибири" Илья Морозов в матче чемпионата КХЛ между командами "Сибирь" (Новосибирск) и "Ак Барс" (Казань). Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Игроки "Ак Барса" Михаил Фисенко и "Сибири" Илья Морозов в матче чемпионата КХЛ между командами "Сибирь" (Новосибирск) и "Ак Барс" (Казань).
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Формула чемпионата

Сезон Континентальной хоккейной лиги делится на две части. Первая - Регулярный Чемпионат, в котором распределяются места в Западной и Восточной конференциях. Если в футболе победитель определяется уже после "регулярки", то в КХЛ это только разминка перед главным этапом - плей-офф. Лучшие команды двух конференций начинают розыгрыш главного трофея Лиги - Кубка Гагарина. Внутри конференций сначала проводятся серии четвертьфиналов, полуфиналов и финала, и победители в итоге и играют в финале Кубка. Все этапы плей-офф длятся до четырех побед одной из команд.

В Плей-офф, в отличие от Регулярного Чемпионата, нет серии послематчевых буллитов. В случае ничейного исхода основного времени команды играют неограниченное количество 20-минутных овертаймов до первой заброшенной шайбы. Самый продолжительный матч в истории КХЛ, ЦСКА против "Йокерита", длился шесть часов. Решающую шайбу забросили в пятом овертайме — часы к этому моменту показывали 1:30 ночи по местному времени.

Возможность стать Бесценным Болельщиком

"Бесценная Лига" появилась в 2016 году, и это уникальная традиция Mastercard и КХЛ, призванная отметить не только лучших хоккеистов, но и самых активных болельщиков. В течение всего сезона КХЛ поклонники хоккея голосуют за лучших игроков матчей своих любимых команд. В этом хоккейном году победителями станут 27 пар: 24 игрока и болельщика Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф и пара из самого активного болельщика сезона и хоккеиста, набравшего наибольшее количество голосов. Последняя разделит на Церемонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ Бесценный Трофей, символизирующий связь между двумя невозможными друг без друга сторонами хоккея.

Кроме того, болельщик, занявший первую строчку в рейтинге по итогам месяца, получает "Бесценный Приз": хоккейную атрибутику с автографами хоккеистов любимых клубов или возможность посмотреть матч своего клуба из комментаторской кабины. Рейтинг болельщиков формируется каждый месяц, поэтому шансы есть у каждого участника "Бесценной Лиги".

Чтобы присоединиться к традиции, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

Международная лига

В КХЛ можно увидеть противостояния разных стран и хоккейных школ. За одиннадцать лет в ней, помимо российских, участвовали и участвуют клубы из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии, Украины, Чехии, Хорватии и даже Китая. Начиная с сезона 2016/2017, в КХЛ выступает китайский клуб "Куньлунь Ред Стар", который в первый же год вышел в плей-офф и постоянно отбирает очки у фаворитов. "Куньлунь" - самая интернациональная команда Лиги: в ее составе есть игроки не только из Китая, но и Канады, Чехии, США, Словакии и других стран.

Вратарь "Витязя" Илья Ежов и игрок "Куньлунь Ред Стар" Итан Верек. Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вратарь "Витязя" Илья Ежов и игрок "Куньлунь Ред Стар" Итан Верек.
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Противостояние России и Финляндии давно стало классикой мирового хоккея. В КХЛ за ним можно наблюдать регулярно - в лиге выступает один из самых титулованных финских клубов, "Йокерит". "Джокеры" (именно так переводится название команды с финского) - шестикратные чемпионы финской СМ-Лиги, а с 2014 года команда вступила в КХЛ и пока что ни один плей-офф ни разу не обходился без ее участия. Прочно заняли свои места в КХЛ рижское и минское "Динамо" и "Барыс" из Нур-Султана.

В текущем сезоне в Чемпионате КХЛ принимают участие 24 клуба из 6 стран.

Лига звезд

В КХЛ выступало и выступает множество знаменитых хоккеистов. На противостояния команд с выдающимися игроками в составе, такими как Александр Радулов и Илья Ковальчук, было практически невозможно достать билеты. Хоккейных звезд в КХЛ хватает и сейчас. Знаменитый Павел "Волшебник" Дацюк выиграл в хоккее все что можно: Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Сейчас он играет в "Автомобилисте" из родного для него Екатеринбурга. Его партнер по команде - Найджел Доус, казахстанец канадского происхождения, - один из самых ярких легионеров в истории КХЛ: в сезоне 2017/2018 он стал лучшим снайпером Регулярного Чемпионата, а в Матчах Звезд КХЛ участвовал уже пять раз.

За "Авангард" выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, за московское "Динамо" - чемпион мира Максим Афиногенов и олимпийский чемпион Вадим Шипачёв.

Талантливая молодежь

В КХЛ огромное количество молодых игроков, которые за не самую долгую (по меркам ветеранов лиги) профессиональную карьеру успели добиться впечатляющих успехов как на клубном, так и на международном уровнях. Воспитаннику новокузнецкого хоккея Кириллу Капризову в апреле этого года исполнилось 22 года. К этому моменту он уже успел стать обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом, лучшим снайпером КХЛ и одним из самых ярких молодых игроков современности. Именно гол Кирилла в овертайме финального матча на Олимпиаде в Пхёнчхане принес сборной России победу. В прошлом сезоне Кирилл был признан Бесценным Игроком в "Бесценной Лиге" Mastercard и КХЛ и разделил Бесценный Трофей с болельщицей ЦСКА Софьей Морозовой.

Игроки ЦСКА Кирилл Капризов и "Спартака" Дмитрий Вишневский и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва). Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Кирилл Капризов и "Спартака" Дмитрий Вишневский и вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Спартак" (Москва).
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Капризов - выпускник Молодежной хоккейной лиги, которая готовит юных талантов к переходу во взрослый хоккей. Именно из "молодежки" в большой спорт попали звезды нового поколения - Никита Гусев, Илья Сорокин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Кирилл Капризов и многие другие. Ежегодно МХЛ продолжает снабжать клубы КХЛ талантливыми игроками, способными почти сразу заиграть в стартовом составе. Российская хоккейная вертикаль позволяет наблюдать за ростом молодежи в клубах и проследить путь перспективного игрока от выпуска из СДЮШОР до первых побед на взрослом уровне.

Неделя Звезд Хоккея

Матчи Звезд КХЛ проходят с дебютного сезона Лиги. Первый болельщики со стажем помнят до сих пор - он прошел на Красной площади, когда на улице стоял крепкий мороз. В последние годы это хоккейное событие длится целую неделю. Неделя Звезд Хоккея объединяет в себе Кубок Вызова (противостояние лучших игроков Молодежной хоккейной лиги,), Матч Звезд ЖХЛ (поединок лучших хоккеисток Женской хоккейной лиги), Мастер-шоу (лучшие игроки КХЛ соревнуются между собой в различных конкурсах хоккейного мастерства) и непосредственно сам Матч Звезд КХЛ, который с 2017 года проходит в формате мини-турнира с участием четырех команд, составленных из лучших игроков Дивизионов КХЛ.

Неделю Звезд Хоккея принимали Уфа, Астана (ныне - Нур-Султан), Казань, а в январе 2020 года она пройдет в Москве.

Вратарь Дивизиона Чернышева Игорь Бобков в финале матча звезд КХЛ между Дивизионом Тарасова и Дивизионом Чернышева на стадионе "Уфа-Арена" в рамках Недели звезд хоккея. Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Вратарь Дивизиона Чернышева Игорь Бобков в финале матча звезд КХЛ между Дивизионом Тарасова и Дивизионом Чернышева на стадионе "Уфа-Арена" в рамках Недели звезд хоккея.
© Артем Коротаев/ТАСС

Уникальная спортивная культура

Для многих россиян матчи КХЛ стали чем-то вроде хобби. На них ходят с семьями, а о богатой культуре хоккейного боления ТАСС и Mastercard рассказывали в отдельном материале. На аренах КХЛ всегда есть чем заняться: посмотреть на лазерные шоу перед стартовым вбрасыванием, сходить с детьми на игровые площадки, поучаствовать в конкурсах и купить клубную атрибутику. Фан-клубы постоянно устраивают флэшмобы, приносят на матчи креативные баннеры и музыкальные инструменты, а в перерывах публику развлекают талисманы команд.

В этом сезоне Mastercard и КХЛ продолжают поддерживать встречи медиа-клуба "Бесценная Лига". Его члены (в их числе не только журналисты и действующие хоккеисты, но и легенды хоккея вроде Александра Якушева и Бориса Михайлова) регулярно собираются для просмотров самых интересных хоккейных матчей. Попасть в медиа-клуб могут и Бесценные Болельщики - и это отличный шанс с головой погрузиться в хоккейную культуру.

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