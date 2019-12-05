Лучшие из лучших: 7 причин начать смотреть КХЛ

Формула чемпионата

Сезон Континентальной хоккейной лиги делится на две части. Первая - Регулярный Чемпионат, в котором распределяются места в Западной и Восточной конференциях. Если в футболе победитель определяется уже после "регулярки", то в КХЛ это только разминка перед главным этапом - плей-офф. Лучшие команды двух конференций начинают розыгрыш главного трофея Лиги - Кубка Гагарина. Внутри конференций сначала проводятся серии четвертьфиналов, полуфиналов и финала, и победители в итоге и играют в финале Кубка. Все этапы плей-офф длятся до четырех побед одной из команд.

В Плей-офф, в отличие от Регулярного Чемпионата, нет серии послематчевых буллитов. В случае ничейного исхода основного времени команды играют неограниченное количество 20-минутных овертаймов до первой заброшенной шайбы. Самый продолжительный матч в истории КХЛ, ЦСКА против "Йокерита", длился шесть часов. Решающую шайбу забросили в пятом овертайме — часы к этому моменту показывали 1:30 ночи по местному времени.

Возможность стать Бесценным Болельщиком

"Бесценная Лига" появилась в 2016 году, и это уникальная традиция Mastercard и КХЛ, призванная отметить не только лучших хоккеистов, но и самых активных болельщиков. В течение всего сезона КХЛ поклонники хоккея голосуют за лучших игроков матчей своих любимых команд. В этом хоккейном году победителями станут 27 пар: 24 игрока и болельщика Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф и пара из самого активного болельщика сезона и хоккеиста, набравшего наибольшее количество голосов. Последняя разделит на Церемонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ Бесценный Трофей, символизирующий связь между двумя невозможными друг без друга сторонами хоккея.

Кроме того, болельщик, занявший первую строчку в рейтинге по итогам месяца, получает "Бесценный Приз": хоккейную атрибутику с автографами хоккеистов любимых клубов или возможность посмотреть матч своего клуба из комментаторской кабины. Рейтинг болельщиков формируется каждый месяц, поэтому шансы есть у каждого участника "Бесценной Лиги".

Чтобы присоединиться к традиции, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

Международная лига

В КХЛ можно увидеть противостояния разных стран и хоккейных школ. За одиннадцать лет в ней, помимо российских, участвовали и участвуют клубы из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии, Украины, Чехии, Хорватии и даже Китая. Начиная с сезона 2016/2017, в КХЛ выступает китайский клуб "Куньлунь Ред Стар", который в первый же год вышел в плей-офф и постоянно отбирает очки у фаворитов. "Куньлунь" - самая интернациональная команда Лиги: в ее составе есть игроки не только из Китая, но и Канады, Чехии, США, Словакии и других стран.