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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: расширенное совещание комиссии спортсменов ОКР будет ежегодным

Подобное совещание в четверг прошло впервые в истории олимпийского движения России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расширенное совещание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) будет проходить ежегодно и в следующий раз состоится после Игр в Токио. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Подобное совещание в четверг прошло впервые в истории олимпийского движения России.

"Главным итогом встречи стало то, что подобные совещания принято решение проводить ежегодно. Следующее такое собрание пройдет после Олимпийских игр в Токио", - сказал Поздняков.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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