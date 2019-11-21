Поздняков: расширенное совещание комиссии спортсменов ОКР будет ежегодным

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расширенное совещание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) будет проходить ежегодно и в следующий раз состоится после Игр в Токио. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Подобное совещание в четверг прошло впервые в истории олимпийского движения России.

"Главным итогом встречи стало то, что подобные совещания принято решение проводить ежегодно. Следующее такое собрание пройдет после Олимпийских игр в Токио", - сказал Поздняков.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.