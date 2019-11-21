Команда "Формулы-1" полетала в невесомости вместе с гоночным болидом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Команда "Формулы-1" Aston Martin Red Bull Racing вместе с гоночным болидом RB1-2005 приняла участие в полетах в условиях невесомости на самолете-лаборатории Ил-76МДК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

"На протяжении недели 16 членов команды пит-лейна прошли интенсивные курсы подготовки космонавтов, чтобы качественно выполнить многократные полеты в условиях невесомости на самолете вместе с гоночным автомобилем Формулы-1 и съемочной группой, состоящей из 10 человек", - говорится в сообщении.

Тренировки осуществлялись на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Во время полета они поменяли колеса автомобилю на высоте 10 тысяч метров.

После полета главный механик команды техподдержки Джо Робинсон признался, что выполнение задачи оказалось сложнее, чем он думал. "Мне кажется, это самый крутой и самый интересный эксперимент с выставочным автомобилем", - добавил Робинсон.

Самолет-лаборатория Ил-76МДК создан на базе серийного военно-транспортного Ил-76МД. Он отличается усиленной конструкцией фюзеляжа, крыла, адаптацией топливной, масляной и гидравлической систем к работе в условиях невесомости. В передней части грузовой кабины установлены рабочие места руководителя испытательно-тренировочной бригады, бортовых инженеров-испытателей и бортового врача. Пол лабораторного отсека застелен мягкими матами из негорючего материала, правый и левый борта салона закрыты травмобезопасными панелями.

За полет продолжительностью полтора часа Ил-76МДК выполняет в среднем десять режимов кратковременной невесомости. Максимальное количество режимов в одном полете - 20. Максимальная положительная перегрузка - 2g.