"Металлург" уступил "Адмиралу" в 750-м матче Бирюкова в КХЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" дома переиграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Адмирала" дублями отметились Шон Лалонд (25-я и 42-я минуты) и Денис Вихарев (39, 46), также отличился Александр Осипов (52). У "Металлурга" шайбы забросили Андрей Нестрашил (18), Эрик О'Делл (34) и Сергей Мозякин (41, 45).

Защитник "Металлурга" Евгений Бирюков сыграл 750-й матч в КХЛ, все встречи игрок провел в составе магнитогорского клуба. 33-летний Бирюков занимает второе место в истории лиги по числу сыгранных матчей, лидирует Мозякин (762). Нападающий "Металлурга" Евгений Тимкин провел 600-й матч в КХЛ.

Владивостокский клуб во второй раз в сезоне переиграл "Металлург", в первом матче, который прошел в Магнитогорске, "Адмирал" выиграл в овертайме со счетом 4:3.

"Адмирал" занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 34 очка в 28 матчах, "Металлург" - шестое (33 очка, 31 матч). "Металлург" потерпел третье поражение подряд. В следующей встрече "Металлург" примет "Барыс" из Нур-Султана 26 ноября, "Адмирал" встретится на выезде с новосибирской "Сибирью" 24 ноября.