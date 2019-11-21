Фигуристы Самарин, Бойкова и Козловский в октябре тестировались РУСАДА

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Победители ноябрьского этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Москве, Александр Самарин (мужское одиночное катание), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (оба - парное катание) месяцем ранее прошли допинг-контроль у инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные ТАСС пресс-службой РУСАДА.

Также в октябре был протестирован РУСАДА серебряный призер московского этапа Гран-при Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание). Для Самарина, Бойковой, Козловского и Алиева это была вторая проверка на допинг Российским антидопинговым агентством в 2019 году. Также дважды были протестированы РУСАДА Анна Щербакова, Алена Косторная, Наталья Забияко, Александра Степанова и Иван Букин.

Всего за первые десять месяцев 2019 года РУСАДА проверило 38 российских фигуристов.