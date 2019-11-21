Фигуристы Мишина и Галлямов на Гран-при Японии попробуют улучшить свой результат

САППОРО /Япония/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, на заключительном этапе серии Гран-при в японском Саппоро постараются исправить ошибки, допущенные на этапе во Франции, и улучшить свой результат. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Людмила Великова.

Мишина и Галлямов по итогам короткой и произвольной программ на этапе Гран-при во Франции, который стал дебютным для спортсменов во взрослой серии, заняли первое место, набрав 207,58 балла.

"Рассчитываю, что результат будет лучше, чем в Гренобле, не простят себе допущенных там ошибок, - считает тренер. - Уверена, будет непросто из-за разницы во времени - начинают кататься достаточно рано, да и расположение Дворца спорта неблизкое. Сколько мы с [Марией] Петровой и [Алексеем] Тихоновым, с [Евгенией] Шишковой и [Вадимом] Наумовым на соревнования ни ездили - самые тяжелые выступления всегда были в Японии. Но зато именно в Японии (в Тибе - прим. ТАСС), Шишкова и Наумов стали чемпионами мира ".

Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

"К ним пока привязалось это - "юниоры", и многие говорят, что они еще по-юниорски катаются, но они все делают, серьезно ко всему относятся, у них хорошие программы, - подчеркнула Великова. - И сами они - самодостаточные люди, и работают совершенно по-взрослому ".

Гран-при в Саппоро пройдет с 22 по 24 ноября.