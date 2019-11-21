{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов на Гран-при Японии попробуют улучшить свой результат

Россияне на этапе Гран-при во Франции, который стал дебютным для спортсменов во взрослой серии, заняли первое место
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Станислав Красильников/ТАСС

САППОРО /Япония/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, на заключительном этапе серии Гран-при в японском Саппоро постараются исправить ошибки, допущенные на этапе во Франции, и улучшить свой результат. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Людмила Великова.

Мишина и Галлямов по итогам короткой и произвольной программ на этапе Гран-при во Франции, который стал дебютным для спортсменов во взрослой серии, заняли первое место, набрав 207,58 балла.

"Рассчитываю, что результат будет лучше, чем в Гренобле, не простят себе допущенных там ошибок, - считает тренер. - Уверена, будет непросто из-за разницы во времени - начинают кататься достаточно рано, да и расположение Дворца спорта неблизкое. Сколько мы с [Марией] Петровой и [Алексеем] Тихоновым, с [Евгенией] Шишковой и [Вадимом] Наумовым на соревнования ни ездили - самые тяжелые выступления всегда были в Японии. Но зато именно в Японии (в Тибе - прим. ТАСС), Шишкова и Наумов стали чемпионами мира ".

Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

"К ним пока привязалось это - "юниоры", и многие говорят, что они еще по-юниорски катаются, но они все делают, серьезно ко всему относятся, у них хорошие программы, - подчеркнула Великова. - И сами они - самодостаточные люди, и работают совершенно по-взрослому ".

Гран-при в Саппоро пройдет с 22 по 24 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Поздняков: противники участия россиян в Олимпиаде оказывают давление на МОК
Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА соответствия международному кодексу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС