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Футбол на Украине

Киевское "Динамо" наказано проведением матча без зрителей за инцидент в игре с ФК "Шахтер"

Также клуб должен выплатить штраф в размере 500 тыс. гривен

ТАСС, 21 ноября. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал киевское "Динамо" проведением одного домашнего матча без зрителей после рассмотрения инцидента, произошедшего во время встречи 14-го тура чемпионата Украины, в которым киевляне в гостях уступили донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Также киевский клуб условно наказан проведением матча без зрителей до конца текущего сезона и должен выплатить штраф в размере 500 тыс. гривен (1,324 млн руб.). Футболист "Шахтера" Тайсон, получивший красную карточку, отстранен на одну игру (и еще две условно).

На матче между "Динамо" и "Шахтером", который прошел в Харькове 10 ноября, где "Шахтер" проводит домашние матчи, фанаты "Динамо" весь матч провоцировали бразильских футболистов "Шахтера" расистскими выкриками. На 75-й минуте встречи полузащитник "Шахтера" Тайсон выбил мяч на трибуну в сторону болельщиков "Динамо" и показал неприличный жест. Тайсон и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин принял решение увести команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле, а Тайсон получил красную карточку.

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков, "Динамо" располагается на четвертом месте (27). В 15-м туре донецкий клуб примет "Львов" 22 ноября, киевляне дома сыграют с "Мариуполем" 24 ноября.

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