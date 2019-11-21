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Кубок Дэвиса

СМИ: испанец Баутиста-Агут снялся с Кубка Дэвиса из-за болезни отца

Теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 21 ноября. Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут завершил выступление на Кубке Дэвиса в связи с болезнью отца. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, 31-летний теннисист срочно уехал домой из-за ухудшения состояния здоровья отца, который в 2016 году попал в аварию.

На Кубке Дэвиса сборная Испании заняла первое место в группе В, где также выступала команда России. Баутиста-Агут на турнире проиграл россиянину Андрею Рублеву со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (0:7) и победил хорвата Николу Мектича (6:1, 6:3).

Испанец занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), всего на его счету девять побед на турнирах организации. Высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона этого года.

Соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса сборная Испании узнает позднее. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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Кубок Дэвиса
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