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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский призер по лыжным гонкам Седова пропустит предстоящий сезон

Причиной стала беременность 24-летней спортсменки
Анастасия Седова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Седова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в лыжной эстафете Анастасия Седова по причине беременности пропустит предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Маркус Крамер.

24-летняя спортсменка также является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

"Мы все очень рады за Настю, потому что она беременна и ждет ребенка", - сказал Крамер.

В связи с беременностью предстоящий сезон также пропустят призер Олимпийских игр и чемпионата мира Юлия Белорукова и Елена Соболева.

В сезоне-2019/20 главным стартом лыжников будет "Тур де Ски", чемпионат мира состоится в 2021 году.

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Зимние олимпийские виды спорта
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