РФС наложил на "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 21 ноября. Российский футбольный союз (РФС) запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС на основании удовлетворения заявления игрока клуба Евгения Овсиенко о взыскании задолженности по трудовому договору. Овсиенко выступал за "Тамбов" с 2016 по 2019 год, в августе 31-летний защитник завершил карьеру. Ограничение будет снято в случае погашения "Тамбовом" задолженности перед футболистом и выплаты процентов за задержку.

В сентябре РФС уже накладывал запрет на "Тамбов" на регистрацию игроков за задолженность по выплате премиальных игроку Вагизу Галиулину, через четыре дня запрет был снят, так как клуб из Тамбова выполнил все требования РФС.

После девяти туров Российской премьер-лиги "Тамбов" занимает 14-е место, набрав 17 очков в 16 матчах. Регистрировать новых футболистов для участия в матчах Российской премьер-лиги клубы первенства смогут только после зимней паузы в чемпионате страны, когда откроется новый период дозаявок.