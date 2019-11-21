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Футбол в России

Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ

На ней обсуждались тенденции развития современного футбола

ТАСС, 21 ноября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также во встрече приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

На встрече обсуждались тенденции развития современного футбола. Одной из тем стал анализ интенсивности матчей РПЛ, в этом отношении был отмечен прогресс. Также президент РФС обсудил с руководителями клубов реформу судейства, одобренную 15 ноября.

"Это уже вторая наша встреча, и мы фиксируем положительные изменения в РПЛ, например рост интенсивности футбола. К сожалению, пока мы отстаем от ведущих лиг, где футболисты играют с большей нагрузкой, что влияет в том числе и на результаты их клубов в еврокубках, выступления национальных команд. Руководителям и тренерам РПЛ необходимо учитывать современные тенденции для того, чтобы наш футбол смог выйти на качественно новый уровень", - отметил Дюков.

Глава РФС также добавил, что на встрече была поднята проблема подготовки резерва, в частности преобладания в командах футболистов, рожденных в первую половину года. Дюков выразил надежду, что российские клубы учтут мировой опыт для решения этого вопроса.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей ГеннадьевичЧерчесов, Станислав СаламовичАлаев, Александр АлександровичДюков, Александр Валерьевич
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