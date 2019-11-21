Мини-футбольный клуб "Тюмень" победил казахстанский "Аят" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 21 ноября. Российский мини-футбольный клуб "Тюмень" со счетом 3:0 обыграл казахстанский "Аят" в матче первого тура элитного раунда Лиги чемпионов. Все матчи группы B проходят в Тюмени.

В составе "Тюмени" голы забили Артем Антошкин (7-я и 38-я минуты) и Бруно Таффи (23).

"Тюмень" выступает в группе c "Аятом", хорватским клубом "Ново Вриеме" и действующим победителем турнира португальским "Спортингом". Встреча между "Ново Вриеме" и "Спортингом" пройдет позднее в четверг. Во втором туре "Тюмень" 22 ноября сыграет с "Ново Вриеме", начало - 17:00 мск.

В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в "Финал четырех". Ранее московский клуб КПРФ занял второе место в группе А, победителем группы стал словенский "Добовец".

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).