Россия может принять Кубок мира по боксу в 2020 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия готова принять Кубок мира по боксу среди национальных команд в 2020 году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев на внеочередном заседании исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) предложил создать новый крупный турнир - Кубок мира.

В формате Кубка мира выбывшие в полуфинале команды проведут еще один матч за бронзовые медали. Кроме того, победители и призеры получат финансовое вознаграждение.

"Россия готова принять эти соревнования в 2020 году. Это будет один из главных турниров в календаре AIBA, - подчеркнул Кремлев. - Боксеры будут представлять свою страну и свою команду. Лучшие из лучших будут бороться за престижный трофей, миллионы болельщиков по всему миру по-новому посмотрят на вид спорта".

Также в рамках программы развития на каждом континенте будет построена академия бокса.