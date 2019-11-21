{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов заявил, что продавал бы овощи и фрукты, если бы не стал спортсменом

Россиянин является чемпионом UFC в легком весе

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов торговал бы овощами и фруктами, если бы не стал спортсменом. Об этом он рассказал на встрече со студентами в Ташкенте.

"У нас в селении сейчас хороший бизнес - парники. Люди выращивают малину, огурцы и продают, на это и живут. Если бы спортом не занимался, делал бы какой-то бизнес - огурцы, помидоры, фрукты, малину бы продавал", - сказал Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Адвокат Лысенко изучит выдвинутые легкоатлету обвинения по допинговому делу
Артем Пацев пояснил, что, если спортсмен не признает свою вину, дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС