Нурмагомедов заявил, что продавал бы овощи и фрукты, если бы не стал спортсменом

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов торговал бы овощами и фруктами, если бы не стал спортсменом. Об этом он рассказал на встрече со студентами в Ташкенте.

"У нас в селении сейчас хороший бизнес - парники. Люди выращивают малину, огурцы и продают, на это и живут. Если бы спортом не занимался, делал бы какой-то бизнес - огурцы, помидоры, фрукты, малину бы продавал", - сказал Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.