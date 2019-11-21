Сборная России сыграет с командой Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

ТАСС, 21 ноября. Российская сборная в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В других четвертьфиналах встретятся команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании, Австралии и Канады. Матч между австралийцами и канадцами пройдет позднее в четверг, остальные четвертьфинальные встречи состоятся в пятницу.

В четвертьфинал турнира вышли победители шести групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Первые места в своих группах заняли сборные Сербии, Испании, Германии, Австралии, Великобритании и Канады. Со вторых мест в плей-офф квалифицировались команды Аргентины и России.

Финальная часть Кубка Дэвиса завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.