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Кубок Дэвиса

Сборная России сыграет с командой Сербии в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Встреча состоится в пятницу
Карен Хачанов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 21 ноября. Российская сборная в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского в четвертьфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Сербии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сборную Сербии на турнире представляют Новак Джокович (2-й номер мирового рейтинга), Душан Лайович (34), Филип Крайинович (40), Виктор Троицки (159) и Янко Типсаревич (221).

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В других четвертьфиналах встретятся команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании, Австралии и Канады. Матч между австралийцами и канадцами пройдет позднее в четверг, остальные четвертьфинальные встречи состоятся в пятницу.

В четвертьфинал турнира вышли победители шести групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места. Первые места в своих группах заняли сборные Сербии, Испании, Германии, Австралии, Великобритании и Канады. Со вторых мест в плей-офф квалифицировались команды Аргентины и России.

Финальная часть Кубка Дэвиса завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.

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