"Спартак" одержал третью подряд победу в КХЛ, разгромив минское "Динамо"

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 7:2 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на арене в Мытищах.
В составе победителей дубль на своей счет записали Каспарс Даугавиньш (14-я и 35-я минуты) и Александр Хохлачев (34, 44), по одной шайбе забросили Артем Федоров (10), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). В составе белорусской команды отличились Франсис Паре (3) и Теему Пулккинен (12).
Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC.
Команды встречались 9 сентября, тогда минский клуб в гостевой встрече одержал победу со счетом 5:4.
Московский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 38 очков. "Динамо", потерпевшее третье поражение кряду, идет на последнем, 12-м месте, имея в активе 23 очка в 29 матчах. В следующем матче "Спартак" примет нижнекамский "Нефтехимик" 25 ноября, минский клуб в гостях сыграет с омским "Авангардом" 23 ноября.
"Авангард" прервал серию из трех побед
Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в овертайме переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8) и Георгий Белоусов (63), у проигравших отличился Сергей Шумаков (52).
Нападающий "Авангарда" Сергей Широков провел 550-й матч в КХЛ, ранее он выступал за ЦСКА и СКА. 400-ю игру в КХЛ провел Шумаков, защищавший ранее цвета ЦСКА и новосибирской "Сибири".
В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" идет на восьмом месте, набрав в 28 матчах 33 очка. "Авангард", потерпевший третье поражение подряд, занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко в 30 играх.
В следующем матче екатеринбургский клуб примет ЦСКА 24 ноября, "Авангард" днем ранее дома сыграет с минским "Динамо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|29
|16
|2
|2
|0
|3
|6
|87-48
|43
|2
|Динамо Мск
|30
|15
|3
|0
|2
|1
|9
|87-72
|39
|3
|Спартак
|31
|11
|2
|4
|1
|3
|10
|86-78
|38
|4
|СКА
|30
|10
|4
|3
|2
|2
|9
|72-61
|38
|5
|Торпедо
|31
|11
|4
|2
|2
|0
|12
|90-82
|36
|6
|Витязь
|29
|11
|1
|3
|3
|3
|8
|67-66
|36
|7
|Йокерит
|27
|10
|3
|1
|1
|3
|9
|73-73
|32
|8
|Локомотив
|29
|12
|2
|1
|1
|0
|13
|76-74
|31
|9
|Сочи
|29
|10
|1
|0
|1
|4
|13
|58-71
|27
|10
|Северсталь
|30
|4
|2
|3
|2
|4
|15
|57-81
|24
|11
|Динамо Р
|30
|7
|3
|0
|1
|2
|17
|55-92
|23
|12
|Динамо Мн
|29
|5
|2
|1
|4
|3
|14
|69-99
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|28
|21
|1
|0
|1
|0
|5
|90-46
|45
|2
|Авангард
|30
|15
|1
|2
|2
|3
|7
|76-60
|41
|3
|Салават Юлаев
|30
|13
|3
|1
|3
|0
|10
|71-64
|37
|4
|Барыс
|27
|11
|3
|1
|0
|5
|7
|56-51
|35
|5
|Адмирал
|28
|10
|3
|3
|1
|1
|10
|65-66
|34
|6
|Металлург Мг
|31
|11
|2
|1
|3
|2
|12
|73-72
|33
|7
|Нефтехимик
|31
|10
|2
|3
|1
|2
|13
|77-80
|33
|8
|Автомобилист
|28
|9
|5
|1
|0
|3
|10
|70-71
|33
|9
|Сибирь
|27
|13
|1
|0
|2
|2
|9
|56-58
|32
|10
|Куньлунь
|29
|10
|1
|2
|0
|3
|13
|61-67
|29
|11
|Амур
|28
|10
|0
|1
|1
|3
|13
|49-59
|26
|12
|Трактор
|31
|8
|2
|0
|1
|1
|19
|53-83
|22