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КХЛ

"Спартак" одержал третью подряд победу в КХЛ, разгромив минское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 7:2
Хоккеисты "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 7:2 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на арене в Мытищах.

В составе победителей дубль на своей счет записали Каспарс Даугавиньш (14-я и 35-я минуты) и Александр Хохлачев (34, 44), по одной шайбе забросили Артем Федоров (10), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). В составе белорусской команды отличились Франсис Паре (3) и Теему Пулккинен (12).

Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC.

Команды встречались 9 сентября, тогда минский клуб в гостевой встрече одержал победу со счетом 5:4.

Московский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 38 очков. "Динамо", потерпевшее третье поражение кряду, идет на последнем, 12-м месте, имея в активе 23 очка в 29 матчах. В следующем матче "Спартак" примет нижнекамский "Нефтехимик" 25 ноября, минский клуб в гостях сыграет с омским "Авангардом" 23 ноября.

"Авангард" прервал серию из трех побед

Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в овертайме переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8) и Георгий Белоусов (63), у проигравших отличился Сергей Шумаков (52).

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков провел 550-й матч в КХЛ, ранее он выступал за ЦСКА и СКА. 400-ю игру в КХЛ провел Шумаков, защищавший ранее цвета ЦСКА и новосибирской "Сибири".

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" идет на восьмом месте, набрав в 28 матчах 33 очка. "Авангард", потерпевший третье поражение подряд, занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко в 30 играх.

В следующем матче екатеринбургский клуб примет ЦСКА 24 ноября, "Авангард" днем ранее дома сыграет с минским "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА29162203687-4843
2Динамо Мск30153021987-7239
3Спартак311124131086-7838
4СКА30104322972-6138
5Торпедо311142201290-8236
6Витязь29111333867-6636
7Йокерит27103113973-7332
8Локомотив291221101376-7431
9Сочи291010141358-7127
10Северсталь30423241557-8124
11Динамо Р30730121755-9223
12Динамо Мн29521431469-9923
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс28211010590-4645
2Авангард30151223776-6041
3Салават Юлаев301331301071-6437
4Барыс27113105756-5135
5Адмирал281033111065-6634
6Металлург Мг311121321273-7233
7Нефтехимик311023121377-8033
8Автомобилист28951031070-7133
9Сибирь27131022956-5832
10Куньлунь291012031361-6729
11Амур281001131349-5926
12Трактор31820111953-8322
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