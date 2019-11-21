"Спартак" одержал третью подряд победу в КХЛ, разгромив минское "Динамо"

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 7:2 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на арене в Мытищах.

В составе победителей дубль на своей счет записали Каспарс Даугавиньш (14-я и 35-я минуты) и Александр Хохлачев (34, 44), по одной шайбе забросили Артем Федоров (10), Анатолий Никонцев (42) и Максим Цыплаков (56). В составе белорусской команды отличились Франсис Паре (3) и Теему Пулккинен (12).

Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC.

Команды встречались 9 сентября, тогда минский клуб в гостевой встрече одержал победу со счетом 5:4.

Московский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 31 матче 38 очков. "Динамо", потерпевшее третье поражение кряду, идет на последнем, 12-м месте, имея в активе 23 очка в 29 матчах. В следующем матче "Спартак" примет нижнекамский "Нефтехимик" 25 ноября, минский клуб в гостях сыграет с омским "Авангардом" 23 ноября.

"Авангард" прервал серию из трех побед

Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в овертайме переиграл омский "Авангард" со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (8) и Георгий Белоусов (63), у проигравших отличился Сергей Шумаков (52).

Нападающий "Авангарда" Сергей Широков провел 550-й матч в КХЛ, ранее он выступал за ЦСКА и СКА. 400-ю игру в КХЛ провел Шумаков, защищавший ранее цвета ЦСКА и новосибирской "Сибири".

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" идет на восьмом месте, набрав в 28 матчах 33 очка. "Авангард", потерпевший третье поражение подряд, занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко в 30 играх.

В следующем матче екатеринбургский клуб примет ЦСКА 24 ноября, "Авангард" днем ранее дома сыграет с минским "Динамо".