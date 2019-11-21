Фигуристки Загитова и Косторная сразятся за выход в финал Гран-при на этапе в Японии

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Заключительный в нынешнем сезоне этап Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу в японском городе Саппоро. Турнир определит окончательный список участников финала, который в 2019 году пройдет в Турине.

Перед заключительным этапом в женском одиночном катании известны лишь две участницы итогового турнира - ими стали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Высокие шансы на финал имеют олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова и победительница финала юниорской серии прошлого сезона Алена Косторная. Обе фигуристки успели принять участие на этапе Гран-при во французском Гренобле, где Косторная стала первой, а Загитова - второй. Третья россиянка на этапе в Саппоро - чемпионка Европы Софья Самодурова - шансов на путевку в Турин практически лишилась, став на турнире серии в Чунцине (Китай) лишь пятой.

Косторной для попадания в финал хватит любого места в пределах четверки сильнейших, а Загитовой желательно не опуститься ниже второго места. В случае их успешного выступления в финале могут оказаться сразу четыре российских фигуристки, которым будут противостоять лишь две спортсменки из других стран, одной из них, вероятно, станет американка Брейди Теннелл, а второй - владеющая тройным акселем японка Рика Кихира, также заявленная на этап в Саппоро. Именно Кихира является главной конкуренткой россиянок в последних двух сезонах, к домашнему этапу она подошла в хорошей физической форме, успела избавиться от проблем со здоровьем и вернула в программы тройной лутц. Кроме того, в произвольной программе Кихира заявила четверной сальхов к уже имеющимся двум тройным акселям, став первой фигуристкой в истории, обозначившей намерение объединить в одном прокате подобные прыжки.

Степанова и Букин против Пападакис и Сизерона

В мужском одиночном катании на этапе в Саппоро Россию представят Антон Шулепов, Сергей Воронов и Макар Игнатов. Из них шансы на финал сохраняет только последний, но для этого турнирный расклад в Японии должен получиться максимально странным. На данном турнире будут выступать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а также сильный французский фигурист Кевин Эймоз и американец Джейсон Браун. Поэтому россиянину может не покориться даже тройка призеров, не говоря уже о победе на этапе.

Серьезная битва ожидает в Японии российские танцевальные дуэты. Александра Степанова и Иван Букин, ставшие на этапе в Лас-Вегасе вторыми, могут пробиться в финал, если не опустятся ниже второй позиции в Саппоро, однако конкуренты у них серьезные. Абсолютные мировые рекордсмены французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уже давно соревнуются сами с собой и завоевывают золотые медали турниров еще до выхода на лед, а на серебро претендуют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которым не помешала показать максимальный уровень технической подготовки на этапе в Гренобле даже тяжелая травма руки у партнера. Вторым российским дуэтом будут Софья Шевченко и Игорь Еременко, которые в нынешнем сезоне на финал не претендуют.

Турнир спортивных пар на заключительном в сезоне этапе Гран-при украсят чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Номинальную конкуренцию им попробуют составить канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, а также итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Хорошие шансы на призовое место имеют россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие этап в Гренобле. Попадание на пьедестал необходимо им для квалификации в финал Гран-при, а вот российская пара Алиса Ефимова / Александр Коровин после последнего места на китайском этапе не сможет попасть на итоговый турнир серии при любых раскладах.

Первыми на лед в пятницу для проката коротких программ выйдут танцоры (06:33 мск), после них стартуют пары (08:20 мск), девушки (10:55 мск) и мужчины (13:05 мск). В субботу танцевальные дуэты начнут представление произвольных программ в 06:15 мск, пары - в 08:35 мск, девушки - в 10:50 мск, мужчины - в 13:25 мск.