"Тамбов" и "Локомотив" откроют программу 17-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 ноября. Футболисты московского "Локомотива" сыграют на выезде с "Тамбовом" в первом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске и начнется в 19:30 мск.

Стадион "Спартак" в Тамбове находится на реконструкции, поэтому клуб продолжает принимать соперников в Саранске. Тамбовчане подходят к игре, имея в активе три победы подряд под руководством главного тренера Сергея Первушина, который сменил на посту Александра Григоряна. "Локомотив" не может победить в последних трех встречах. Железнодорожники сохраняют второе место в турнирной таблице, но отстают от лидирующего "Зенита" уже на пять очков, а "Тамбов" благодаря победной серии покинул зону прямого вылета и находится на 14-й строчке.

В составе "Локомотива" из-за травм на поле не смогут выйти защитник Борис Ротенберг, полузащитник Жоау Мариу, а также форварды Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан. Из-за дисквалификации игру пропустит нападающий Рифат Жемалетдинов. По той же причине хозяевам не поможет лучший бомбардир команды Георгий Мелкадзе (5 голов). Из-за травмы встречу пропустит полузащитник Ишхан Гелоян.

Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян из Сочи. Во встрече первого круга между этими командами в Москве "Локомотив" одержал победу со счетом 2:1.