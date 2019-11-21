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Еврокубки

"Химки" уступили "Валенсии" и потерпели четвертое поражение в баскетбольной Евролиге

Встреча завершилась со счетом 84:89
Описание
© EPA-EFE/MIGUEL ANGEL

ТАСС, 22 ноября. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде проиграл испанской "Валенсии" со счетом 84:89 в матче 10-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Ла Фонтета" в присутствии 7023 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Химок" серб Стефан Йович, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 передач. У "Валенсии" больше всего очков набрал сербский тяжелый форвард Боян Дубльевич (18).

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место (шесть побед, четыре поражения). "Валенсия" располагается на 13-й строчке (четыре победы, шесть поражений).

В следующем туре "Химки" на выезде сыграют с турецким "Фенербахче". "Валенсия" в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой". Обе игры пройдут 28 ноября.

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