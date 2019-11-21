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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная Швейцарии победила команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 8:6

ТАСС, 22 ноября. Сборная Швейцарии по пляжному футболу обыграла команду США в матче групповой стадии чемпионата мира со счетом 8:6. Турнир проходит в Парагвае.

В составе швейцарской команды мячи забили Деян Станкович (1-я и 14-я минуты), Гленн Ходлл (6), Ноэль Отт (10, 32, 33), Генри-Давид Монод-Эллиотт (21) и Филипп Борер (27). У американцев отличились Джейсон Леопольдо (2), Николас Перера (15 и 32), Оскар Рейес, забивший два мяча за одну минуту (27), и Джейсон Сантос (30).

Сборные Швейцарии и США играют в группе A. Вместе с ними там выступают команды Японии и Парагвая, которые проведут очную встречу в рамках первого тура группового этапа позднее в пятницу.

В другом матче игрового дня в группе B команда Италии разгромила сборную Таити (12:4). Сборная России, выступающая в одном квартете с командами ОАЭ, Белоруссии и Сенегала, свою первую игру проведет в пятницу. Матч против сенегальцев начнется в 22:15 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит команде Бразилии, которая выигрывала 14 раз, она же является действующим победителем турнира. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевывали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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Летние неолимпийские виды спорта
Сборная Парагвая проиграла команде Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу
Встреча завершилась со счетом 4:5
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