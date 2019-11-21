{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Сборная Канады победила команду Австралии и стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса

Четвертьфинальное противостояние закончилось со счетом 2-1
Вашек Поспишил EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Вашек Поспишил
© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 22 ноября. Канадские теннисисты обыграли команду Австралии со счетом 2-1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

В четверг канадец Вашек Поспишил обыграл австрийца Джона Миллмана со счетом 7:6 (9:7), 6:4. В пятницу Денис Шаповалов (Канада) уступил Алексу Де Минауру (Австралия) со счетом 6:3, 3:6, 5:7. В решающей игре Поспишил и Шаповалов победили австралийцев Джордана Томпсона и Джона Пирса (6:4, 6:4). Таким образом, в противостоянии до двух побед сильнее оказались теннисисты из Канады (2-1).

Сборная России в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского встретится в четвертьфинале с командой Сербии, которую представляют Новак Джокович (второй номер мирового рейтинга), Душан Лайович (34), Филип Крайинович (40), Виктор Троицки (159) и Янко Типсаревич (221). Победитель пары встретится в полуфинале с канадцами. В других четвертьфиналах между собой сыграют команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании. Все оставшиеся встречи состоятся позднее в пятницу.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

Теги
Кубок Дэвиса
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Сборная Парагвая проиграла команде Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу
Встреча завершилась со счетом 4:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС