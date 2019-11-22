СМИ: Моуринью может пригласить в "Тоттенхэм" футболиста Ибрагимовича

ТАСС, 22 ноября. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" португалец Жозе Моуринью намерен пригласить в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации источника, в услугах 38-летнего форварда также заинтересован итальянский "Милан", отмечается что клуб готов предложить Ибрагимовичу контракт на общую сумму €6 млн. Моуринью намерен опередить "Милан" в борьбе за футболиста. Специалист ранее работал со шведом в английском "Манчестер Юнайтед" и итальянском "Интере", ценит его за профессионализм и менталитет победителя. На решение португальца также может повлиять отсутствие игрока на замену лидеру команды, английскому нападающему "Тоттенхэма" Гарри Кейну.

Отмечается, что Моуринью не будет настаивать на сделке, так как ранее заявил президенту "Тоттенхэма" Дэниэлу Леви о том, что не нуждается в новых игроках. Однако "Тоттенхэм" может рассмотреть переход Ибрагимовича как краткосрочное усиление для борьбы за трофеи.

Последним клубом шведа был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с 2018 года. За клуб из США Ибрагимович сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в среду, на этом посту португалец сменил аргентинца Маурисио Почеттино. Лондонский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 14 очков в 12 матчах.