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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французы набрали 90,03 балла
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон AP Photo/Francois Mori
Описание
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
© AP Photo/Francois Mori

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Французские фигуристы получили за прокат 90,03 балла. Предыдущий рекорд (88,69) Пападакис и Сизерон установили на этапе в Гренобле.

Танцевальные дуэты представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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