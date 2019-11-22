{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при в Японии

Россияне набрали 84,07 балла
Александра Степанова и Иван Букин EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Российские фигуристы получили за свой прокат 84,07 балла, показав лучший результат в карьере, на чемпионате мира 2019 года они получили 83,10 балла, что являлось их предыдущим личным рекордом в ритм-танце. Лидируют с мировым рекордом французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,03), третье место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13), четвертое - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,09). Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко идет седьмым (69,59).

Ранее Пападакис и Сизерон заняли первое место на этапе серии Гран-при во французском Гренобле, установив мировой рекорд в короткой программе (88,69). Степанова и Букин стали вторыми на этапе в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Шевченко и Еременко заняли девятое место на этапе в США. Степанова и Букин выйдут в финал Гран-при, если в Саппоро не пропустят вперед Гиньяр и Фаббри или Фир и Гибсона. Шевченко и Еременко, которые проводят свой дебютный сезон на взрослом уровне, на участие в финале Гран-при не претендуют.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при, в финале заняли четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды и одно золото в финалах юниорских Гран-при.

Танцевальные дуэты представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Степанова и Букин считают, что должны прибавить во всем, чтобы обойти Пападакис и Сизерона
Французы лидируют с мировым рекордом на этапе Гран-при в Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС