Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при в Японии

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

Российские фигуристы получили за свой прокат 84,07 балла, показав лучший результат в карьере, на чемпионате мира 2019 года они получили 83,10 балла, что являлось их предыдущим личным рекордом в ритм-танце. Лидируют с мировым рекордом французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,03), третье место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13), четвертое - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,09). Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко идет седьмым (69,59).

Ранее Пападакис и Сизерон заняли первое место на этапе серии Гран-при во французском Гренобле, установив мировой рекорд в короткой программе (88,69). Степанова и Букин стали вторыми на этапе в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Шевченко и Еременко заняли девятое место на этапе в США. Степанова и Букин выйдут в финал Гран-при, если в Саппоро не пропустят вперед Гиньяр и Фаббри или Фир и Гибсона. Шевченко и Еременко, которые проводят свой дебютный сезон на взрослом уровне, на участие в финале Гран-при не претендуют.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при, в финале заняли четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды и одно золото в финалах юниорских Гран-при.

Танцевальные дуэты представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.