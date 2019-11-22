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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры в 2020 году

Спортсмен в соцсетях опубликовал фотографию с президентом UFC Дэйной Уайтом
Флойд Мэйуэзер AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Флойд Мэйуэзер
© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 22 ноября. Бывший американский боксер Флойд Мэйуэзер возобновит карьеру в 2020 году. Об этом 42-летний американец написал в Instagram.

"Возобновлю карьеру в 2020-м", - написал Мэйуэзер. Также он опубликовал фотографию с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. "Мы снова работаем вместе, чтобы подарить миру еще одно захватывающее событие", - написал он в этом посте.

Уайт и Мэйуэзер в 2017 году стали организаторами боксерского боя, в котором американец встретился с на тот момент чемпионом UFC ирландцем Коннором Макгрегором. Мэйуэзер победил в том бою техническим нокаутом в 10-м раунде. Позднее сообщалось об организации поединка по правилам смешанных единоборств, но Мэйуэзер множество раз опровергал эти слухи.

Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Мэйуэзер - владелец промоутерской компании, клиентами которой являются боксеры и бойцы.

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