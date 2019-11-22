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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов идут третьими среди пар после короткой программы на Гран-при в Японии

Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Станислав Красильников/ТАСС

САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают третье место после короткой программы среди спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

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За свой прокат россияне получили 69,00 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,27), второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (71,21). Еще одна российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин занимает четвертое место (64,94).

Китайская пара побила рекорд россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе, который составлял 81,21 балла.

18-летняя Мишина и 20-летний Галлямов являются чемпионами мира среди юниоров (2019 год), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19. В этом сезоне Мишина и Галлямов выиграли этап в Гренобле.

Пары продемонстрируют произвольную программу в субботу. Позднее в пятницу короткую программу покажут женщины и мужчины. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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