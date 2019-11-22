{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 22 ноября. "Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Тайлер Тоффоли (2-я, 58-я минуты), Анже Копитар (15), Джефф Картер (20) и Майк Амадио (32), которому ассистировал российский нападающий Николай Прохоркин. В активе россиянина 2 очка (1 шайба + 1 передача) в семи играх. В составе проигравших отличился Коннор Макдэвид (21).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук вновь не попал в состав. В последний раз он выходил на лед 9 ноября.

"Эдмонтон" продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком в 24 матчах и занимает второе место в Западной конференции. "Лос-Анджелес" является худшей командой Западной конференции, занимая 15-е место с 19 очками в 22 играх.

Реклама на ТАСС
ММА
Нурмагомедов может провести бой по правилам бокса с Мэйуэзером
Ранее американец объявил о том, что возобновит карьеру в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС