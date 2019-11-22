Передача Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 22 ноября. "Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Тайлер Тоффоли (2-я, 58-я минуты), Анже Копитар (15), Джефф Картер (20) и Майк Амадио (32), которому ассистировал российский нападающий Николай Прохоркин. В активе россиянина 2 очка (1 шайба + 1 передача) в семи играх. В составе проигравших отличился Коннор Макдэвид (21).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук вновь не попал в состав. В последний раз он выходил на лед 9 ноября.

"Эдмонтон" продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе с 31 очком в 24 матчах и занимает второе место в Западной конференции. "Лос-Анджелес" является худшей командой Западной конференции, занимая 15-е место с 19 очками в 22 играх.