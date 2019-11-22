Футболисты "Зенита" на выезде сыграют с "Ахматом" в четвертьфинале Олимп - Кубка России

ТАСС, 22 ноября. Стали известны хозяева четвертьфинальных встреч Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам жеребьевки ярославский "Шинник" сыграет дома с екатеринбургским "Уралом", грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит", московский "Спартак" дома сыграет с ЦСКА, "Химки" автоматически сыграют на своем поле с московским "Торпедо" из-за наибольшей разницы выездных и домашних встреч начиная с 1/16 финала.

Встречи пройдут 4-5 марта. Точные даты и время станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".