Ласицкене: Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты в ВФЛА

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения. Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, которым отдельно предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене считает, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин должен окончательно покинуть занимаемую должность. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой, а в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться", - написала спортсменка.

Также 26-летняя Ласицкене призвала главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова опубликовать в открытом доступе результаты работы по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF). "В одном из поручений президента РФ ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF. Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают", - добавила Ласицкене.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту, двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении. Российские спортсмены допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе из-за приостановления в ноябре 2015 года членства ВФЛА в World Atletics на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA).