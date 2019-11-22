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Шахматные турниры

Непомнящий идет восьмым после первого дня этапа Гранд-тура по шахматам в Индии

Лидирует норвежец Магнус Карлсен

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Ян Непомнящий располагается на восьмой строчке в турнирной таблице после трех туров быстрых шахмат на заключительном этапе Гранд-тура, который проходит в индийской Калькутте.

В первом туре Непомнящий белыми фигурами проиграл голландцу Анишу Гири, во втором черными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в третьем белыми фигурами победил индийца Вишванатана Ананда.

Непомнящий занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав два очка из шести возможных. Лидирует Карлсен (5), вторым идет американец Хикару Накамура (4), по три очка набрали Гири, Ананд, китаец Дин Лижэнь, индийцы Пентала Харикришна и Сантош Видит.

В субботу пройдут партии четвертого, пятого и шестого туров. Непомнящий встретится с Харикришной, Дин Лижэнем и американцем Уэсли Со.

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Шахматные турниры
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