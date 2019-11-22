Президент "Урала" Иванов отметил важность встреч руководителей клубов РПЛ с Дюковым

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает, что необходимо в дальнейшем как можно чаще проводить встречи между руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Таким мнением Иванов поделился с ТАСС.

В четверг состоялась встреча между руководителями клубов РПЛ и Дюковым. На встрече обсуждались тенденции развития современного футбола. Одной из тем стал анализ интенсивности матчей РПЛ, в этом отношении был отмечен прогресс. Также президент РФС обсудил с руководителями клубов реформу судейства, одобренную 15 ноября.

"Полезная встреча, обсуждали много вопросов, - сказал Иванов. - Выступали главный тренер сборной России [Станислав Черчесов], глава медицинского штаба национальной команды [Эдуард Безуглов], очень много полезных вопросов обсудили с ними. Мне некорректно будет говорить о подробностях, мы поговорили о насущных проблемах, Александр Валерьевич свои пожелания высказал. Раньше вообще таких встреч не было, а это уже вторая при Дюкове, первая была в апреле".

"Я считаю, что эти встречи нужно проводить как можно чаще, чтобы Дюков слышал народ, чтобы он сам высказывал свое видение во многих вопросах. Мне очень понравилось, такие встречи, конечно, принесут пользу российскому футболу. Надо слушать руководителей, у кого что болит, какие проблемы есть в футболе, нужен диалог. Это очень хорошее начинание, спасибо Александру Валерьевичу, я пропустил первую встречу, но сейчас понял, что такие мероприятия нельзя пропускать", - отметил Иванов.