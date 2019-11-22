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Первенство России по дзюдо пройдет в Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря

Московскую область на соревнованиях представят 39 человек

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Дмитровском округе с 28 ноября по 1 декабря, Подмосковье представят порядка 40 молодых спортсменов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"С 28 ноября по 1 декабря в Дмитрове пройдет первенство России [по дзюдо] среди юниоров до 18 лет. Московскую область на соревнованиях представят 39 человек. Торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 16:40", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, участники разделены на 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 кг и 44 кг, а также юноши в весе до 46 кг и 50 кг. Завершится турнир 1 декабря финальными поединками дзюдоистов и официальной церемонией награждения победителей и призеров.

"На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет. <...> Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

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