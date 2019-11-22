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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки проиграли шведкам в полуфинале чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 3:9

ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу уступила команде Швеции со счетом 3:9 в полуфинальной встрече чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки на групповом этапе одержали восемь побед при одном поражении и заняли второе место, команда Швеции вышла с третьего места.

В матче за третье место, который пройдет позднее в пятницу, россиянки встретятся с проигравшим в другой полуфинальной встрече - между сборными Шотландии и Швейцарии. Финал турнира состоится 23 ноября.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, которое пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграли семь лицензий. Путевки на чемпионат мира завоевали сборные Швейцарии, России, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии и Дании.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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