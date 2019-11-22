Мини-футбольный клуб "Тюмень" сыграл вничью с "Ново Вриеме" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский мини-футбольный клуб "Тюмень" со счетом 3:3 сыграл вничью с хорватским клубом "Ново Вриеме" в матче второго тура элитного раунда Лиги чемпионов. Матчи группы B проходят в Тюмени.

В составе "Тюмени" голы забили Артем Антошкин (8-я и 29-я минуты) и Бруно Таффи (9). У "Ново Вриеме" отличились Игор Осредкар (10) и Матей Фидершек (18 и 33).

"Тюмень" занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав 4 очка в двух матчах. Лидирует в группе B действующий победитель Лиги чемпионов португальский "Спортинг", имеющий в активе 6 очков после двух встреч, далее идут "Ново Вриеме" (1 очко) и казахстанский "Аят" (0). В заключительном туре "Тюмень" 24 ноября сыграет со "Спортингом", начало - 16:00 мск.

В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в "Финал четырех".

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).