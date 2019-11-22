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Двоюродный брат Нурмагомедова Умар может подписать контракт с UFC в 2020 году

23-летний Умар Нурмагомедов в субботу в Ташкенте проведет бой против аргентинца Бриана Гонсалеса
Умар Нурмагомедов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Умар Нурмагомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /ТАСС/. Двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова, Умар Нурмагомедов может подписать контракт с UFC в 2020 году. Об этом чемпион организации заявил журналистам.

"В случае успеха он подпишет контракт с UFC. В январе ему будет 24 года, будет послужной список 12-0 (12 побед, ни одного поражения - прим. ТАСС). Это то, что надо для UFC", - сказал Хабиб Нурмагомедов.

23-летний Умар Нурмагомедов в субботу в Ташкенте проведет бой против аргентинца Бриана Гонсалеса. Всего на счету россиянина 11 побед (6 досрочно) и ни одного поражения.

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