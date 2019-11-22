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Летние неолимпийские виды спорта

Отбор в сборную России по интерактивному футболу на турнир УЕФА пройдет в декабре

Финальный турнир с участием 16 лучших сборных пройдет в июле 2020 года в Лондоне

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет в декабре отбор в сборную России по интерактивному футболу в дисциплине Pro Evolution Soccer20 (PES20) для участия команды в турнире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) eEURO 2020. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Финальный турнир с участием 16 лучших сборных пройдет в июле 2020 года в Лондоне в период между полуфиналом и финалом чемпионата Европы по футболу.

Отборочные соревнования в национальную команду пройдут в режиме онлайн. В расширенный состав сборной попадут четыре финалиста, при этом двое из них будут считаться основными кандидатами.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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