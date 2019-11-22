Клуб из английского города-побратима Сочи примет участие в футбольном турнире Sochi Cup

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. В феврале в Сочи пройдет международный молодежный футбольный турнир Sochi Cup 2020, в нем примет участие команда из английского города-побратима Челтнема. Такое решение было принято в рамках визита в Сочи делегации из Англии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФК "Сочи".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, делегация из Англии приехала поздравить Сочи с днем города и по случаю 60-летия побратимских связей между городами. Как рассказали в пресс-службе ФК "Сочи", в рамках визита делегация города-побратима приняла участие в переговорах с представителями футбольного клуба и администрацией города о проведении в 2020 году совместного молодежного турнира.

"Заместитель директора футбольного клуба "Сочи" Андрей Орлов провел презентацию стратегии развития клуба в ближайшие годы и пригласил юношескую команду футбольного клуба "Челтнем" на международный турнир Sochi Cup 2020, который состоится в феврале следующего года", - сообщили в пресс-службе.

Руководитель департамента по стратегическому развитию и взаимодействию мэрии города Челтнема Ричард Гибсон отметил интерес обеих сторон в создании проектов в области профессионального и любительского спорта. Директор стадиона "Фишт" в Сочи Вениамин Богомолов выразил готовность стадиона к проведению нового турнира.

"Жители нашего города с радостью посещают Сочи, и мы надеемся, что у нас будет больше совместных проектов, чтобы сочинцы смогли приехать к нам, а наши горожане - в Сочи", - привели в пресс-службе администрации Сочи слова Гибсона. В 1959 году Сочи вступил во Всемирную федерацию породненных городов. Первым побратимом стал город Челтнем. Сейчас у курорта 13 городов-побратимов: Челтнем, французский Ментон, итальянский Римини, финский Эспоо, Лонг-Бич в Калифорнии, турецкий Трабзон, эстонский Пярну, Вэйхай в Китае, канадский Ванкувер, Сале в Марокко, немецкий Баден-Баден, сербский Чачак и Нагато в Японии.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры, в 2018 году город принял матчи чемпионата мира по футболу.