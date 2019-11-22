Российская конькобежка Воронина стала третьей на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 22 ноября. Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсменка показала результат 4 минуты 6,614 секунды. Первое место заняла чешка Мартина Сабликова (4.06,133), второй стала голландка Карлейн Ахтеректе (4.06,284).

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.