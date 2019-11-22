{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российская конькобежка Воронина стала третьей на этапе Кубка мира в Польше

Первое место заняла чешка Мартина Сабликова, второй стала голландка Карлейн Ахтеректе
Наталья Воронина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Наталья Воронина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсменка показала результат 4 минуты 6,614 секунды. Первое место заняла чешка Мартина Сабликова (4.06,133), второй стала голландка Карлейн Ахтеректе (4.06,284).

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Рекорд и нехватка адреналина. Косторная лидирует на Гран-при Японии, Загитова - четвертая
В соревнованиях у мужчин третье место занимает Сергей Воронов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС